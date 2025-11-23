PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Infoabend abgesagt!

  • Bild-Infos
  • Download

Lingen (ots)

Der für den 26.11.2025 geplante Infoabend für Eltern sowie interessierte Schüler*innen muss aufgrund eines Wasserschadens in unseren Räumlichkeiten leider abgesagt werden.

Ein neuer Termin wird derzeit abgestimmt. Alle bereits angemeldeten Personen erhalten eine gesonderte Nachricht bzw. E-Mail, sobald der Ersatztermin feststeht.

Wir bitten um Verständnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

