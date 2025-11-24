Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Infoabend: Neuer Termin!
Lingen (ots)
Der für den 26.11.2025 geplante Infoabend für Eltern sowie interessierte Schüler*innen muss aufgrund eines Wasserschadens in unseren Räumlichkeiten leider abgesagt werden.
Als neuer Termin wurde für den 10. Dezember festgelegt. Alle bereits angemeldeten Personen erhalten eine gesonderte Nachricht bzw. E-Mail.
