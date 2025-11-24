Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Infoabend: Neuer Termin!

Lingen (ots)

Der für den 26.11.2025 geplante Infoabend für Eltern sowie interessierte Schüler*innen muss aufgrund eines Wasserschadens in unseren Räumlichkeiten leider abgesagt werden.

Als neuer Termin wurde für den 10. Dezember festgelegt. Alle bereits angemeldeten Personen erhalten eine gesonderte Nachricht bzw. E-Mail.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell