FW Neukirchen-Vluyn: Sparkasse am Niederrhein unterstützt Gründung der Kinderfeuerwehr Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn (ots)

Nun gibt es bei der freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn eine eigene Kinderfeuerwehr für alle Kids zwischen 6 und 12 Jahren. Die Kinderfeuerwehr ist dabei mehr als "nur" eine Nachwuchsorganisation der Feuerwehr, sondern ein weiteres wichtiges außerschulisches Bildungsangebot in unserer Stadt. Spielerisch lernen sie dort alles rund um Feuerwehr, Teamwork und Brandschutz.

Bei den Diensten steht all das auf dem Programm, woran Kinder Freude haben: Spiel und Spaß, basteln aber auch Brandschutzerziehung- und -förderung. So lernt der "Feuerwehr-Nachwuchs" wie ein Feuer entsteht, wie die Feuerwehr Brände löscht, was alles in Feuerwehrautos steckt, das richtige Verhalten in Notsituationen, das Absetzen eines Notrufes und vieles mehr.

Auch Ausflüge gehören zur Kinderfeuerwehr dazu. Und genau hier unterstützt die Sparkasse am Niederrhein die neu gegründete Kinderfeuerwehr. Mit der Spende der Sparkasse konnten die ersten "Fahrzeuge" beschafft werden. Dabei handelt es sich um hochwertige Bollerwagen, welche die Kinderfeuerwehr künftig für ihre Ausflüge nutzen wird. Ausgestattet mit Allradbereifung, Sonnenschutz und Regenschutz sind die Kids bestens für ihre Aktivitäten gerüstet.

In einem feierlichen Rahmen überreichte Sparkassen-Vorstand Bernd Zibell die Spende an den Vorsitzenden des Fördervereins Bernhard Uppenkamp und die Leitung der Kinderfeuerwehr Lukas Spitalny und Rieke Tönges, die begeistert über die Unterstützung sind. Sehr gefreut hat sich auch Lutz Reimann, der in seiner Zeit als Leiter der Feuerwehr maßgeblich zur Gründung der Kinderfeuerwehr beigetragen hat.

"Nachwuchsarbeit wie die Kinderfeuerwehr ist ein wichtiger Schritt, um die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr zu sichern. Wir freuen uns, diese hervorragende Arbeit weiter zu unterstützen", erklärte Zibell.

Der Förderverein der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn unterstützt die Kinderfeuerwehr finanziell und ideell und hat insbesondere den Kontakt zur Sparkasse für diese Spende vermittelt.

Personen auf dem Bild:

Oben von links: Tim Rupprecht (Geschäftsführer Förderverein), Bernhard Uppenkamp (Vorsitzender Förderverein), Bernd Zibell (Vorstand Sparkasse am Niederrhein), Lutz Reimann (stellv. Vorsitzender Förderverein)

Unten von links: Dr. Lukas Spitalny (Kinderfeuerwehrwart), Niklas Tönges (Gründungsmitglied Kinderfeuerwehr), Rieke Tönges (Kinderfeuerwehrwartin)

Kontakt:

Kinderfeuerwehr Neukirchen-Vluyn Tersteegenstraße 101 47506 Neukirchen-Vluyn E-Mail: kinderfeuerwehr@neukirchen-vluyn.de

