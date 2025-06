FW Neukirchen-Vluyn: Feuerwehr rückt zu mehreren Bränden aus - Sperrmüll und Carport in Flammen

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Freitagmorgen, den 02.05.2025, wurde die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn gegen 04:40 Uhr zu einem Scheunenbrand in die Heckrathstraße im Ortsteil Neukirchen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die betroffene Scheune, in der Stroh gelagert war, bereits in Vollbrand. Alle Einheiten der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn ...

mehr