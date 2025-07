Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Neues Führungsteam für die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn: David Schade übernimmt die Leitung

Neukirchen-Vluyn (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn hat eine neue Leitung: Mit Wirkung zum 10. Juli 2025 wurde David Schade zum Leiter der Feuerwehr bestellt. Unterstützt wird er von seinen beiden Stellvertretern Marius Beeker und Thorsten Eckhardt.

Die Entscheidung fiel nach einem formellen Anhörungsverfahren innerhalb der Feuerwehr am 17. Juni 2025. Der Stadtrat bestätigte die Personalvorschläge in seiner Sitzung am 9. Juli. In beiden Fällen erhielten die Kandidaten breite Zustimmung.

David Schade, 37 Jahre alt und Mitglied des Löschzugs Neukirchen, ist seit dem Jahr 2000 Teil der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn. Hauptberuflich arbeitet er als Werkfeuerwehrmann. Mit seiner Bestellung wurde er zunächst kommissarisch in das Amt berufen - bis zum Abschluss der noch ausstehenden Lehrgänge. Danach ist eine endgültige Bestellung für sechs Jahre vorgesehen.

"Das Vertrauen, das mir mit dieser neuen Aufgabe entgegengebracht wird, bedeutet mir sehr viel", so David Schade. "Es ist keineswegs selbstverständlich, eine solche Verantwortung übertragen zu bekommen - besonders in einer Organisation wie unserer Freiwilligen Feuerwehr, in der Teamarbeit, Verlässlichkeit und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen."

Ebenfalls neu in der Funktion ist Marius Beeker, 33 Jahre alt und Mitglied der Löschgruppe Niep. Der hauptberufliche Feuerwehrmann wurde ebenfalls kommissarisch zum stellvertretenden Leiter bestellt.

Thorsten Eckhardt, der nach der Abberufung des vorherigen Leiters die kommissarische Leitung übernahm, bleibt weiterhin Teil des Leitungsteams. Seine Amtszeit als stellvertretender Leiter ist derzeit bis zum 5. Februar 2026 befristet.

Mit dem neuen Team an der Spitze beginnt für die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn ein neuer Abschnitt. Gemeinsam mit allen Einheiten wollen die drei Führungskräfte zentrale Themen weiter voranbringen, etwa in den Bereichen Ausbildung, Digitalisierung, Nachwuchsgewinnung und strukturelle Weiterentwicklung. Dabei setzen die drei auf enge Zusammenarbeit, klare Kommunikation und einen offenen Austausch mit der Mannschaft.

"Zunächst wollen wir uns den Themen widmen, die im vergangenen Jahr liegengeblieben sind", sagt Schade. "Gleichzeitig gilt es, zu priorisieren: Was ist dringend? Was ist langfristig wichtig? Dazu zählen für mich unter anderem interne Abläufe, Kommunikation, Ausbildung und die Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung."

Auch der Blick in die Zukunft ist für den neuen Leiter klar ausgerichtet: "Die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn steht vor großen Herausforderungen, aber ich sehe vor allem viele Chancen", betont Schade. "Wir haben engagierte Mitglieder, eine starke Gemeinschaft und enormes Potenzial. Mein Ziel ist es, die Feuerwehr zukunftsfähig und attraktiv weiterzuentwickeln, ohne dabei unsere Werte und Traditionen aus den Augen zu verlieren."

