Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Zaun beschädigt

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 18. November 2025, 22:30 Uhr, und dem 19. November 2025, 12:00 Uhr, kam es in der Strengstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße aus bislang ungeklärter Richtung und beschädigte auf noch nicht näher bekannte Weise den Gartenzaun eines Grundstücks. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell