POL-EL: Meppen - Amtseinführung des neuen Leiters des Polizeikommissariats Meppen

Meppen (ots)

Am 24. November 2025 fand im Kreishaus des Landkreises Emsland die feierliche Amtseinführung des neuen Leiters des Polizeikommissariats Meppen, Polizeirat Niklas Brörmann, statt. Die Veranstaltung wurde durch die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ausgerichtet.

Mehr als 60 Gäste nahmen an der Amtseinführung teil - darunter zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, Familienangehörige, Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalpolitik sowie Mitglieder verschiedener Blaulichtorganisationen. Sie alle würdigten mit ihrer Anwesenheit den offiziellen Amtsantritt des neuen Kommissariatsleiters.

In ihrer Ansprache würdigte die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Nicola Simon die besondere Bedeutung der Funktion und die Persönlichkeit des neuen Dienststellenleiters: "Niklas Brörmann bringt eine beeindruckende fachliche Kompetenz, hohe Führungsstärke und ein ausgeprägtes Gespür für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit - sowohl innerhalb der Polizei als auch mit unseren Partnern in der Region. Er ist genau der richtige Leiter für das Polizeikommissariat Meppen."

Friedo de Vries, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, hob in seiner Rede zur Amtseinführung des neuen Leiters des Polizeikommissariats Meppen, Niklas Brörmann, hervor:

"Wir erleben nicht selten eine Diskrepanz zwischen der gefühlten, subjektiven Sicherheitslage der Bürgerinnen und Bürger und der objektiven Sicherheitslage. Das belegen auch die jüngsten Umfragen zu den Besuchen von Weihnachtsmärkten. Für das allgemeine Lebensgefühl, die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und die Aufenthaltsqualität in Städten und Orte, hat die innere Sicherheit einen hohen Stellenwert - das nehmen wir sehr ernst. Deshalb kümmern wir uns als Polizei gemeinsam mit Kommunen und viele weiteren Netzwerkpartnern im Emsland engagiert und professionell um die Sicherheit und haben dabei auch das Sicherheitsgefühl der Menschen im Blick, natürlich auch in Meppen. Der Schulterschluss und das gemeinsame Zusammenwirken aller regionaler Sicherheitspartner ist der Schlüssel zum Erfolg. Und von besonderer Bedeutung ist auch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, auf deren Mithilfe wir angewiesen sind. Fällt Ihnen etwas auf, rufen Sie die Polizei. Zusammen sind wir ein starkes Team! Die Menschen in Meppen wie auch im ganzen Emsland leben in einer schönen und sicheren Region - und das soll auch so bleiben. Wir werden unseren Beitrag leisten! Niklas Brörmann als neuen Polizei-Chef in Meppen wünsche ich eine glückliche Hand und viel Fortune für die komplexen und verantwortungsvollen Aufgaben im Dienste für unsere Sicherheit."

Das Polizeikommissariat Meppen ist für die Sicherheit von rund 112.000 Menschen in einem Zuständigkeitsbereich von etwa 960 km² verantwortlich. Mit dem Amtsantritt von Polizeirat Brörmann ist die Leitung der Dienststelle wieder vollständig besetzt.

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim wünscht Niklas Brörmann viel Erfolg, eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen und weiterhin eine starke Zusammenarbeit mit der Region.

