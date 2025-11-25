Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Firmengebäude - Tresor entwendet
Nordhorn (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 22. November 2025, 14:00 Uhr, und dem 24. November 2025, 06:00 Uhr, kam es an der Engdener Straße zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück, indem sie einen Maschendrahtzaun beschädigten. Anschließend gelnagten sie durch ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten. Im Inneren entwendeten die Täter einen Tresor, in dem sich Fahrzeugschlüssel und Bargeld befanden.
