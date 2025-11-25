PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Firmengebäude - Tresor entwendet

Nordhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 22. November 2025, 14:00 Uhr, und dem 24. November 2025, 06:00 Uhr, kam es an der Engdener Straße zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück, indem sie einen Maschendrahtzaun beschädigten. Anschließend gelnagten sie durch ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten. Im Inneren entwendeten die Täter einen Tresor, in dem sich Fahrzeugschlüssel und Bargeld befanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

