Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Berufsinformationsabend der Bundespolizei Trier

Trier (ots)

Du suchst einen abwechslungsreichen und spannenden Beruf .. Kontakt zu Menschen .. Sicherheit für deine Zukunft?

Am Donnerstag, 27. November 2025, 18:00 Uhr lädt die Bundespolizei Trier Interessierte zu einem Berufsinformationsabend zur Dienststelle in der Wechselstraße 8, 54290 Trier, ein.

Neben der Vorstellung der Bundespolizei werden Eure Fragen rund um den Polizeidienst, die Einstellungsvoraussetzungen, das Auswahlverfahren und die Ausbildung/das Studium beantwortet.

Interessierte ab 15 Jahren (auch in Begleitung der Eltern) werden gebeten, sich unter Angabe des Vor-/Familiennamens und des Alters, bis zum 25. November 2025 bei der Bundespolizei Trier per E-Mail unter bpoli.trier.presse@polizei.bund.de anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

