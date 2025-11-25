Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Baucontainer
Emsbüren (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 21. November 2025, 15:00 Uhr, bis Montag, 24. November 2025, 07:25 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Paxtonstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss des Containers und entwendeten daraus mehrere Makita-Elektrowerkzeuge. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.
