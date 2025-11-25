PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Baucontainer

Emsbüren (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 21. November 2025, 15:00 Uhr, bis Montag, 24. November 2025, 07:25 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Paxtonstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss des Containers und entwendeten daraus mehrere Makita-Elektrowerkzeuge. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 25.11.2025 – 06:48

    POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Firmengebäude - Tresor entwendet

    Nordhorn (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 22. November 2025, 14:00 Uhr, und dem 24. November 2025, 06:00 Uhr, kam es an der Engdener Straße zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück, indem sie einen Maschendrahtzaun beschädigten. Anschließend gelnagten sie durch ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten. Im Inneren entwendeten die Täter ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:41

    POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Bad Bentheim (ots) - Am 21. November 2025 zwischen 14:45 Uhr und 19:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Badeparks in der Straße Zum Ferienpark zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Anzeigenerstatter hatte seinen grauen Skoda-Firmenwagen vorwärts in eine Parklücke eingeparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon ...

    mehr
