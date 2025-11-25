Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Einbruch in Lagerhalle

Wietmarschen-Lohne (ots)

Am Sonntag, 23. November 2025, kam es zwischen 19:51 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Betriebes an der Franz-Josef-Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie ein Seitenfenster einschlugen. Anschließend betraten mehrere Personen die Lagerhalle und stellten dort Diebesgut zum Abtransport bereit. Weitere Gegenstände wurden über das Einstiegsfenster nach außen gegeben und offenbar über das angrenzende Nachbargrundstück abtransportiert. Entwendet wurden unter anderem Kabeltrommeln und Werkzeuge. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 46.400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

