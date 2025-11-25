Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Osterwald - Kupferdiebstahl auf Baustelle
Osterwald (ots)
Zwischen Donnerstag, 20. November, 17:00 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 08:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Kupfer von einer Baustelle an der Straße Pappeldiek entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen trennten die Täter etwa 30 Meter Erdungskabel von dort abgestellten Baumaschinen ab und nahmen dieses anschließend an sich. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.
