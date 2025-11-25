Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Bentheim (ots)

Zwischen Sonntag, 23. November, 20:00 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 12:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Einfamilienhaus an der Ochtruper Straße einzudringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Scheibe eines Kellerfensters beschädigt, durch das der Täter mutmaßlich in das Gebäude gelangen wollte. Aus dem Haus wurde jedoch nichts entwendet, sodass es beim reinen Versuch blieb. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Bentheim bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ochtruper Straße bemerkt haben, sich unter 05922 / 776600 zu melden.

