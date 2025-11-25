Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht
Papenburg (ots)
Am Montag, 24. November 2025, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Straße "Erste Wiek links" in Fahrtrichtung Gronewoldstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein schwarzer Audi die Straße und wollte nach links in den Russenweg abbiegen. Ein grauer Mercedes überholte dabei den Audi und stieß auf dem Gegenfahrstreifen mit diesem zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den grauen Mercedes geben können, sich unter 04961 / 926-0 zu melden.
