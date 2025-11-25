PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag, 24. November 2025, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Straße "Erste Wiek links" in Fahrtrichtung Gronewoldstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein schwarzer Audi die Straße und wollte nach links in den Russenweg abbiegen. Ein grauer Mercedes überholte dabei den Audi und stieß auf dem Gegenfahrstreifen mit diesem zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den grauen Mercedes geben können, sich unter 04961 / 926-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 25.11.2025 – 07:29

    POL-EL: Spelle - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Spelle (ots) - Am Montag, 24. November 2025, zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Ringstraße in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer - vermutlich ein SUV der Marke Nissan - touchierte beim Rückwärtsausparken einen dort abgestellten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am BMW wird ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:24

    POL-EL: Haren - Mauer beschädigt

    Haren (ots) - Zwischen Sonntag, 23. November, 22:00 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 07:00 Uhr, kam es in der Straße "Neue Düne" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen die Mauer eines Anwohners und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Haren bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:14

    POL-EL: Bad Bentheim - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

    Bad Bentheim (ots) - Zwischen Sonntag, 23. November, 20:00 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 12:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Einfamilienhaus an der Ochtruper Straße einzudringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Scheibe eines Kellerfensters beschädigt, durch das der Täter mutmaßlich in das Gebäude gelangen wollte. Aus dem Haus wurde jedoch nichts entwendet, sodass es beim reinen ...

    mehr
