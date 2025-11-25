Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Spelle - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz
Spelle (ots)
Am Montag, 24. November 2025, zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Ringstraße in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer - vermutlich ein SUV der Marke Nissan - touchierte beim Rückwärtsausparken einen dort abgestellten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am BMW wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Spelle bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, sich unter 05977 / 204360 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell