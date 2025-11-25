Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Spelle (ots)

Am Montag, 24. November 2025, zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Ringstraße in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer - vermutlich ein SUV der Marke Nissan - touchierte beim Rückwärtsausparken einen dort abgestellten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am BMW wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Spelle bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, sich unter 05977 / 204360 zu melden.

