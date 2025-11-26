Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Niederlangen - Wohnwagen vom Campingplatz entwendet - Polizei sucht Zeugen
Niederlangen (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 06. November 2025, 15:00 Uhr, und Dienstag, 18. November 2025, 15:00 Uhr, wurde auf einem Campingplatz in Niederlangen an der Straße Latherfähr ein Wohnwagen von seinem Stellplatz entwendet. Der entwendete Wohnwagen hat einen geschätzten Wert von 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.
