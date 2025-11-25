Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Freitag, den 21. November 2025, gegen 17:25 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Eine Renault-Fahrerin befuhr die Wiesenstraße aus Richtung Schapener Straße in Richtung Schubertstraße. Zur gleichen Zeit kam ihr ein VW-Fahrer auf derselben Straße entgegen. In einer Fahrbahnverengung kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

