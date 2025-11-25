PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Freitag, den 21. November 2025, gegen 17:25 Uhr, kam es in der Wiesenstraße in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Eine Renault-Fahrerin befuhr die Wiesenstraße aus Richtung Schapener Straße in Richtung Schubertstraße. Zur gleichen Zeit kam ihr ein VW-Fahrer auf derselben Straße entgegen. In einer Fahrbahnverengung kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 12:08

    POL-EL: Ringe - Lagerhalle vollständig ausgebrannt

    Ringe (ots) - Am Dienstagmorgen, 25. November 2025, kam es auf dem Gelände eines Betriebes an der Industriestraße zu einem Brand einer Lagerhalle. Gegen 06:10 Uhr wurde der Brand einer etwa 20 x 10 Meter großen Halle festgestellt. Die betroffene Halle, die vorwiegend für Arbeitsmaschinen und Werkzeuge des Hausmeisters genutzt wurde, befindet sich südöstlich der Produktionsstätte. In der Halle waren zudem mehrere ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:33

    POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Papenburg (ots) - Am Montag, 24. November 2025, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Straße "Erste Wiek links" in Fahrtrichtung Gronewoldstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein schwarzer Audi die Straße und wollte nach links in den Russenweg abbiegen. Ein grauer Mercedes überholte dabei den Audi und stieß auf dem Gegenfahrstreifen mit diesem zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:29

    POL-EL: Spelle - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Spelle (ots) - Am Montag, 24. November 2025, zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Ringstraße in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer - vermutlich ein SUV der Marke Nissan - touchierte beim Rückwärtsausparken einen dort abgestellten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden am BMW wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren