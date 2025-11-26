Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hundebiss vor Kinderarztpraxis - Polizei sucht Zeugen und Hundehalter

Lingen (ots)

Am Montag, 24. November 2025, kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr vor einer Kinderarztpraxis an der Georgstraße in Lingen, zu einem Vorfall, bei dem eine 28-Jährige von einem Hund ins Handgelenk gebissen und leicht verletzt wurde. Nach Angaben des Opfers handelte es sich um einen größeren braunen Hund, der von einem Mann und einer Frau im geschätzten Alter von 50 bis 60 Jahren geführt wurde. Zusätzlich befand sich ein kleinerer brauner Hund in deren Begleitung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell