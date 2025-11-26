PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hundebiss vor Kinderarztpraxis - Polizei sucht Zeugen und Hundehalter

Lingen (ots)

Am Montag, 24. November 2025, kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr vor einer Kinderarztpraxis an der Georgstraße in Lingen, zu einem Vorfall, bei dem eine 28-Jährige von einem Hund ins Handgelenk gebissen und leicht verletzt wurde. Nach Angaben des Opfers handelte es sich um einen größeren braunen Hund, der von einem Mann und einer Frau im geschätzten Alter von 50 bis 60 Jahren geführt wurde. Zusätzlich befand sich ein kleinerer brauner Hund in deren Begleitung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 08:18

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Papenburg (ots) - Am Dienstag, 25. November 2025, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:18

    POL-EL: Schüttorf - Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

    Schüttorf (ots) - Am Dienstag, 25. November 2025, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 15:50 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Ohner Straße in Schüttorf. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch die geschlossene Haupteingangstür in den Hausflur des Gebäudes. Anschließend begab er sich vor die Tür einer ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:17

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Autohaus - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 24. November 2025, 19:00 Uhr, und Dienstag, 25. November 2025, 07:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Autohaus in Meppen an der Straße Am Kabelkran ein. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden sowohl das Kassenfach als auch der Tresorraum aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde jedoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren