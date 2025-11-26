PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Dienstag, 25. November 2025, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am beschädigten Mercedes wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 26.11.2025 – 08:18

    POL-EL: Schüttorf - Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

    Schüttorf (ots) - Am Dienstag, 25. November 2025, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 15:50 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Ohner Straße in Schüttorf. Ein bislang unbekannter Täter gelangte durch die geschlossene Haupteingangstür in den Hausflur des Gebäudes. Anschließend begab er sich vor die Tür einer ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:17

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Autohaus - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 24. November 2025, 19:00 Uhr, und Dienstag, 25. November 2025, 07:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Autohaus in Meppen an der Straße Am Kabelkran ein. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden sowohl das Kassenfach als auch der Tresorraum aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde jedoch ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:17

    POL-EL: Niederlangen - Wohnwagen vom Campingplatz entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Niederlangen (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 06. November 2025, 15:00 Uhr, und Dienstag, 18. November 2025, 15:00 Uhr, wurde auf einem Campingplatz in Niederlangen an der Straße Latherfähr ein Wohnwagen von seinem Stellplatz entwendet. Der entwendete Wohnwagen hat einen geschätzten Wert von 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

    mehr
