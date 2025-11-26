Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen
Papenburg (ots)
Am Dienstag, 25. November 2025, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am beschädigten Mercedes wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
