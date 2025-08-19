Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Verabschiedungsfeier des Ausbildungsjahrgangs Frühjahr 2023 beim Institutsbereich Ausbildung Biberach

Villingen-Schwenningen (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren der Medien,

am Dienstag, 26. August 2025, findet um 14:00 Uhr die feierliche Verabschiedung der Auszubildenden zum mittleren Polizeivollzugsdienst des Standorts Biberach sowie deren Ernennung zur Polizeiobermeisterin und zum Polizeiobermeister statt.

Veranstaltungsort ist die Sporthalle bei der

Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Institutsbereich Ausbildung Biberach, Birkenharder Straße 61, 88400 Biberach a. d. Riss

Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. Der stv. Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg Thomas Strobl wird eine Ansprache an die Auszubildenden richten sowie die Ehrung und Ernennung der Jahrgangsbesten des Standorts durchführen.

Beim Institutsbereich Ausbildung Biberach handelt es sich um einen von fünf Ausbildungsstandorten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Er ist dem Institut für Ausbildung und Training angegliedert.

Wir bitten darum, Ihre Teilnahme über die nachfolgenden Kontaktdaten anzumelden.

