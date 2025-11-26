PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - Verkehrsunfallflucht vor der Gaststätte

Emsbüren (ots)

Am Samstag, 22. November 2025, wurde im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 23:15 Uhr vor der Gaststätte "Zur Mühle" an der Mühlenstraße in Emsbüren ein abgestellter blauer Ford beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den Pkw und verursachte dabei einen Schaden am vorderen linken Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Emsbüren bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zu einem möglicherweise beschädigten Fahrzeug geben können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Emsbüren unter Tel. 05903-703190.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

