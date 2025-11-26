Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Verkehrsunfallflucht vor der Gaststätte

Emsbüren (ots)

Am Samstag, 22. November 2025, wurde im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 23:15 Uhr vor der Gaststätte "Zur Mühle" an der Mühlenstraße in Emsbüren ein abgestellter blauer Ford beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den Pkw und verursachte dabei einen Schaden am vorderen linken Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Emsbüren bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zu einem möglicherweise beschädigten Fahrzeug geben können, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Emsbüren unter Tel. 05903-703190.

