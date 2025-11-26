Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am 24. November 2025, gegen 11:45 Uhr, kam es in Meppen auf der Straße An der Bleiche zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes befuhr den linken Fahrstreifen aus Richtung Nagelshof in Fahrtrichtung Wallstraße. Eine VW-Fahrerin fuhr parallel auf dem rechten Fahrstreifen und beabsichtigte, nach rechts in die Markstiege abzubiegen. Kurz vor der Abzweigung zog der Mercedes-Fahrer nach rechts und kollidierte - vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit - mit dem VW. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich der Mercedes-Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den Schaden oder die verletzte Person zu kümmern.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter 05931/9490 zu melden.

