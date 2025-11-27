Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Diebstahl eines Forstmulchers

Haren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 26.11.2025, wurde zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr ein hochwertiger Forstmulcher in der Wierescher Straße Haren entwendet. Nach aktuellem Ermittlungsstand begaben sich bislang unbekannte Täter auf eine Wiese bzw. Grünfläche, auf der ein verschlossener Bagger abgestellt war. Von diesem lösten sie den angebauten Forstmulcher und entwendeten ihn. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell