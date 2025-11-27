Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, kam es zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Elskamp in Nordhorn. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugang zum rückwärtigen Bereich des Hauses und hebelte dort ein Schlafzimmerfenster auf. Anschließend drang die Person in das Gebäude ein und durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unbekannt. Zwischen 16:45 Uhr und 19:30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in der Schleusenstraße in Nordhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter durch einen Wintergarten in ein Wohnhuas ein. Im Inneren wurde nach derzeitigem Stand ausschließlich eine Raum durchsucht. Ob die Täter Beute machten, ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell