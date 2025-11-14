Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Urkundenfälschung kostet über 3.000 Euro

Hamburg (ots)

Am Donnerstag kam eine 58-jährige deutsche Staatsangehörige aus Varna kommend am Hamburg Airport an. Gegen 14 Uhr wurde sie von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Reisende seit dem 11. September 2025 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Urkundenfälschung. Es war eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Alternativ standen 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen 247 Euro Verfahrenskosten. Die Dame war in der Lage, das Geld direkt aufzubringen und die geforderten 3.247 Euro zu zahlen. Anschließend konnte sie aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

