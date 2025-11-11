Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Steuerhinterziehung führt zu Einlieferung in Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am Montag wollte ein 45-jähriger deutscher Staatsangehöriger von Hamburg nach Istanbul fliegen. Gegen 09:15 Uhr wurde er von Kräften der Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Reisende per Haftbefehl gesucht wurde. Seit Ende September 2025 suchte die Staatsanwaltschaft Heilbronn nach dem Mann. Tatvorwurf: Steuerhinterziehung. 250 Tagessätze zu jeweils 90 Euro waren zu zahlen. Davon war erst ein Teil beglichen worden, sodass nun noch 167 Tagessätze zu jeweils 90 Euro (Summe: 15.030 Euro) zu zahlen waren. Alternativ standen 167 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen 70 Euro Strafrest, 69.314 Euro Wertersatzeinziehung sowie 159 Euro Verfahrenskosten. Der Mann war nicht in der Lage, die über 84.000 Euro zu zahlen, sodass er in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert wurde.

