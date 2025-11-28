Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Einbruch in leerstehendes Geschäftshaus
Geeste (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch, 26.11.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 27.11.2025, 13:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Geschäftshaus an der Meppener Straße in Geeste eingebrochen. Dabei beschädigten sie ein Fenster. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell