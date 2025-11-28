Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spahnharrenstätte - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Spahnharrenstätte (ots)

Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der Börger Straße (L62) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrerin eines Toyota war aus Spahnharrenstätte kommend in Richtung Börger unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet in die Berme, drehte sich und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin sowie ihr 18-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell