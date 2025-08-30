Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wendemanöver endet mit Unfall

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 29.08.2025 gegen 19:00, kam es in der Bitscher Straße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen wollte ein 59-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn wenden. Hierbei übersah dieser einen nachfolgenden Subaru Forester, welcher in Richtung Niedersimten unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW auf einen parkenden Mercedes-Benz geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zudem wurde der 61-jährige Fahrzeugführer des Subaru leichtverletzt. |pips

