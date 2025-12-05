Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Zwei Zigarettenautomaten gesprengt, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (05.12.) haben Unbekannte um 02.04 Uhr an der Dumter Straße zwei Zigarettenautomaten gesprengt.

Zeugen hörten kurz aufeinanderfolgend zwei laute Knallgeräusche und sahen anschließend die zerstörten Automaten. Einer befand sich an der Einmündung Straßburger Straße, der zweite etwa 200 Meter davon entfernt, an der Einmündung Wehrkamp. Beide Automaten wurden vollständig zerstört. Ein im Einmündungsbereich Wehrkamp parkender Pkw wurde durch herumfliegende Gegenstände beschädigt.

Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Ein Zeuge sah direkt nach dem Knall drei dunkel gekleidete Personen, die weiße Sneaker trugen. Kurz danach kam ein blauer Peugeot aus der Straße Wehrkamp gefahren, in den die drei Personen einstiegen. Sie flüchteten anschließend Richtung Innenstadt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell