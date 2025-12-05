PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnhaus, Täter entwenden Handtasche und Schmuck

Rheine (ots)

In Hauenhorst sind unbekannte Täter am Donnerstag (04.12.) in ein Wohnhaus an der Straße An den Kleingärten, in Höhe des Hessenwegs, eingestiegen.

Die Täter verschafften sich nach ersten Ermittlungen gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Haus, das sie komplett durchsuchten. Dabei entwendeten sie unter anderem Schmuck und eine Handtasche. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

