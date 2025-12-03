Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei Pkw-Unfall

Delbrück (ots)

(ivdh) Am Dienstag, 02. Dezember, um 13.30 Uhr, kam es auf der Schöninger Straße in Höhe des Ehlersweg in Delbrück zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Beide Beteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu.

Ein 19-Jähriger war mit einem VW Polo auf der Schöniger Straße in Richtung Schöning unterwegs. Eine 64-Jährige fuhr mit einem Toyota Aygo auf der Gegenfahrbahn und bog nach links in den Ehlersweg ab. Dabei kam es zu einer Kollision. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Frau wurde in ein Gütersloher Krankenhaus und der Mann in ein Krankenhaus in Paderborn jeweils per Rettungswagen transportiert.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Bereich komplett gesperrt.

