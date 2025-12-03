PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 02. Dezember kam es an der Kreuzung Berliner Rind und Piepenturmweg in Paderborn gegen 16.45 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, bei dem sich der Fußgänger schwer verletzte.

Der 46 Jahre alter Fahrer eines VW Up war auf dem Piepenturmweg unterwegs und beabsichtigte, nach rechts auf den Berliner Ring in Fahrtrichtung Detmolder Straße abzubiegen. Zeitgleich überquerte ein 28 Jahre alter Mann die Fußgängerfurt aus Richtung des Berliner Rings in Gehrichtung stadteinwärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Fußgänger verletzte sich dabei schwer und kam mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus.

Es entstand weiterhin Sachschaden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Fußgänger und auch Radfahrende zu dieser Jahreszeit, in der die Dämmerung früh hereinbricht, oft aufgrund dunkler Kleidung schlecht zu sehen sind. Tipps zum Thema Sichtbarkeit hat die Paderborner Polizei auf ihrer Homepage zusammengefasst: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/tipps-der-polizei-sicher-durch-die-dunkle-jahreszeit

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

