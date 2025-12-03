Polizei Paderborn

POL-PB: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 02. Dezember, kam es gegen 15.10 Uhr an der Kreuzung Hedwig-Dransfeld- und Lise-Meitner-Straße in Paderborn zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer jungen Frau, die mit ihrem E-Scooter unterwegs war. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Am Nachmittag war ein 68 Jahre alter Fiat Lancia in seinem Auto auf der Lise-Meitner-Straße in Paderborn in Richtung Paderborner Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 22 Jahre alte Frau auf ihrem E-Scooter in die Kreuzung ein und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei der sich die junge Frau schwere Verletzungen zuzog. Eine Zeugin leistete Erste Hilfe, bis, die Frau schwerverletzt vom Rettungsdienst in ein Paderborner Krankenhaus gebracht wurde. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Die E-Scooter-Fahrerin war ohne Helm unterwegs. Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Da die Polizei Paderborn festgestellt hat, dass es bezüglich der richtigen Handhabung von E-Scootern immer wieder Unsicherheiten und Fehlverhalten gibt, hat sie auf ihrer Homepage eine Informationsseite zum sicheren Umgang mit E-Scootern aufgesetzt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-e-scooter

