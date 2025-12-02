Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(md) Zwischen Freitag, 28. November und Sonntag, 30. November kam es durch Unbekannte zu Sachbeschädigungen an einem Einfamilienhaus in der Dr.-Loewenberg-Straße und an der Grundschule an der Straße Im Hagen in Niederntudorf.

Unbekannte hatten am Sonntag ein Eie an die Fassade eines Mehrfamilienhauses geworfen. Den Schaden meldete eine Zeugin am Montag, 01. Dezember, der Polizei. Auch an der Grundschule in Niederntudorf hatten Unbekannte rund 40 Eier an die Fassade geworfen, was der Hausmeister ebenfalls am Montag meldete. Zudem hatten Unbekannte Türklinken durch Feuer beschädigt.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Eier aus einem Automaten stammen, der neben der Schule aufgestellt ist. Es entstand insgesamt Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

