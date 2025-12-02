Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Montagmorgen um 07.40 Uhr kam es an dem Dörener Weg in Höhe der Penzlinger Straße in Paderborn zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Ein 11-jähriges Kind hat sich leichte Verletzungen zugezogen.

Das Mädchen bog mit ihrem Kinderfahrrad von dem Dörener Weg auf die Penzlinger Straße ab. Dabei stieß sie mit einem 27-Jährigen Radfahrer zusammen, der in Richtung Detmolder Straße unterwegs war. Die 11-Jährige, die einen Helm trug, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr Vater, der Arzt ist, übernahm die medizinische Versorgung.

Der Gesamtschaden liegt im höheren zweistelligen Bereich.

