PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Montagmorgen um 07.40 Uhr kam es an dem Dörener Weg in Höhe der Penzlinger Straße in Paderborn zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Ein 11-jähriges Kind hat sich leichte Verletzungen zugezogen.

Das Mädchen bog mit ihrem Kinderfahrrad von dem Dörener Weg auf die Penzlinger Straße ab. Dabei stieß sie mit einem 27-Jährigen Radfahrer zusammen, der in Richtung Detmolder Straße unterwegs war. Die 11-Jährige, die einen Helm trug, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ihr Vater, der Arzt ist, übernahm die medizinische Versorgung.

Der Gesamtschaden liegt im höheren zweistelligen Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 08:54

    POL-PB: Alleinunfall endet in Stromkasten und vor einem Baum - Autofahrer leicht verletzt

    Borchen (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Stadtweg in Borchen hat sich am Montagabend, 01. Dezember, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 28-jährige Fahrer eines VW Golf war gegen 21.50 Uhr in Richtung Nordborchen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Stromkasten und kam schließlich vor einem ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:41

    POL-PB: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag, 28. November, auf Samstag, 29. November, in eine Gaststätte an der Rosenstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Wie Videoaufnahmen belegen, beschädigte der Täter gegen 02.05 Uhr eine Scheibe, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:40

    POL-PB: Einbruch in Gesamtschule - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Elsen (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 29. November, Mitternacht, und Sonntag 30. November, 15.45 Uhr, in ein Gesamtschulgebäude an der Straße Am Schlengerbusch in Paderborn-Elsen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher beschädigten einen Seiteneingang, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren