POL-PB: Alleinunfall endet in Stromkasten und vor einem Baum - Autofahrer leicht verletzt

Borchen (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Stadtweg in Borchen hat sich am Montagabend, 01. Dezember, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 28-jährige Fahrer eines VW Golf war gegen 21.50 Uhr in Richtung Nordborchen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Stromkasten und kam schließlich vor einem Baum zum Stehen. Ein Zeuge leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Da bei ihm der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein hatte der Mann nicht dabei. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.850 Euro.

