PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall endet in Stromkasten und vor einem Baum - Autofahrer leicht verletzt

Borchen (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Stadtweg in Borchen hat sich am Montagabend, 01. Dezember, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 28-jährige Fahrer eines VW Golf war gegen 21.50 Uhr in Richtung Nordborchen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Stromkasten und kam schließlich vor einem Baum zum Stehen. Ein Zeuge leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Da bei ihm der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein hatte der Mann nicht dabei. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.850 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 09:41

    POL-PB: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag, 28. November, auf Samstag, 29. November, in eine Gaststätte an der Rosenstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Wie Videoaufnahmen belegen, beschädigte der Täter gegen 02.05 Uhr eine Scheibe, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:40

    POL-PB: Einbruch in Gesamtschule - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Elsen (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 29. November, Mitternacht, und Sonntag 30. November, 15.45 Uhr, in ein Gesamtschulgebäude an der Straße Am Schlengerbusch in Paderborn-Elsen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher beschädigten einen Seiteneingang, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:37

    POL-PB: Mehrere Strafanzeigen nach Unfall mit Sachschaden

    Paderborn (ots) - (mh) Ein Unfall mit Sachschaden hat am Donnerstagnachmittag, 27. November, auf der Friedrichstraße in Paderborn weitere polizeiliche Maßnahmen nach sich gezogen. Der 41-jährige Fahrer eines BMW 5er wollte gegen 16.55 Uhr von einem angrenzenden Parkplatz aus verbotswidrig über die durchgezogene Linie nach links in Richtung Neuhäuser Tor abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Ford Kuga. Dessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren