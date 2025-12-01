POL-PB: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen
Paderborn (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag, 28. November, auf Samstag, 29. November, in eine Gaststätte an der Rosenstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Wie Videoaufnahmen belegen, beschädigte der Täter gegen 02.05 Uhr eine Scheibe, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
