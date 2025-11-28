Polizei Düren

POL-DN: Konsequente Kontrollen im Kreisgebiet - Polizei Düren beteiligt sich am landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag

Kreis Düren (ots)

Mit umfangreichen Maßnahmen hat sich die Kreispolizeibehörde Düren am Mittwoch (26.11.2025) am landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag beteiligt. Die direktionsübergreifende Aktion kombinierte stationäre Kontrollstellen mit mobilen Kontrollteams und zielte darauf ab, Eigentumskriminalität und Hauptunfallursachen im Straßenverkehr zu bekämpfen sowie die sichtbare Polizeipräsenz im öffentlichen Raum weiter zu stärken. Ziel der Maßnahmen war es, durch konsequentes Einschreiten Erkenntnisse zu Straftaten zu gewinnen, Tatgelegenheiten zu reduzieren und den Fahndungs- und Kontrolldruck auf potenzielle Tätergruppen zu erhöhen. Gleichzeitig ahndeten die eingesetzten Kräfte Verkehrsverstöße im gesamten Kreisgebiet mit der erforderlichen Konsequenz. Insgesamt kontrollierte die Polizei 130 Fahrzeuge und 143 Personen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 30 Verkehrsverstöße fest, unter anderem wegen mangelnder Ladungssicherung, Alkohol- und Drogeneinfluss, unerlaubter Handynutzung am Steuer sowie Verstößen gegen die Gurtpflicht. In einem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch künftig wird sich die Kreispolizeibehörde Düren an landesweiten Schwerpunkteinsätzen beteiligen, um durch konsequente Kontrollen und starke Präsenz das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken.

