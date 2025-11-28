PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Konsequente Kontrollen im Kreisgebiet - Polizei Düren beteiligt sich am landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag

Kreis Düren (ots)

Mit umfangreichen Maßnahmen hat sich die Kreispolizeibehörde Düren am Mittwoch (26.11.2025) am landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag beteiligt. Die direktionsübergreifende Aktion kombinierte stationäre Kontrollstellen mit mobilen Kontrollteams und zielte darauf ab, Eigentumskriminalität und Hauptunfallursachen im Straßenverkehr zu bekämpfen sowie die sichtbare Polizeipräsenz im öffentlichen Raum weiter zu stärken. Ziel der Maßnahmen war es, durch konsequentes Einschreiten Erkenntnisse zu Straftaten zu gewinnen, Tatgelegenheiten zu reduzieren und den Fahndungs- und Kontrolldruck auf potenzielle Tätergruppen zu erhöhen. Gleichzeitig ahndeten die eingesetzten Kräfte Verkehrsverstöße im gesamten Kreisgebiet mit der erforderlichen Konsequenz. Insgesamt kontrollierte die Polizei 130 Fahrzeuge und 143 Personen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 30 Verkehrsverstöße fest, unter anderem wegen mangelnder Ladungssicherung, Alkohol- und Drogeneinfluss, unerlaubter Handynutzung am Steuer sowie Verstößen gegen die Gurtpflicht. In einem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch künftig wird sich die Kreispolizeibehörde Düren an landesweiten Schwerpunkteinsätzen beteiligen, um durch konsequente Kontrollen und starke Präsenz das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:15

    POL-DN: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Niederzier (ots) - Am Donnerstag (27.11.2025) wurde in der Wüstweilerstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 15:55 Uhr und 20:36 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie verschiedene Räumlichkeiten. Weiterhin öffneten die Täter einen Tresor gewaltsam und entwendeten Bargeld daraus. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:25

    POL-DN: Rasantes Überholmanöver endet mit Verkehrsunfall

    Jülich (ots) - Bei einem Überholmanöver auf der Großen Rurstraße am späten Mittwochnachmittag (26.11.2025) beschädigte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich den Seitenspiegel eines anderen Fahrzeuges. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte jedoch durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise, dass der Unfallverursacher unter Einwirkung berauschender Mittel ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:25

    POL-DN: Landrat belobigt Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiwache Jülich

    Jülich (ots) - Insgesamt sechs Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Jülich erhielten am Mittwoch (26.11.2025) im Beisein des neuen Landrates, Dr. Ralf Nolten Belobigungsschreiben aus den Händen des Abteilungsleiters Polizei, Herrn Leitendem Polizeidirektor Stefan Thomaßen. Sie hatten durch herausragenden persönlichen Einsatz einer schwerstverletzten Person das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren