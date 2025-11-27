Polizei Düren

POL-DN: Rasantes Überholmanöver endet mit Verkehrsunfall

Jülich (ots)

Bei einem Überholmanöver auf der Großen Rurstraße am späten Mittwochnachmittag (26.11.2025) beschädigte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich den Seitenspiegel eines anderen Fahrzeuges. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte jedoch durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise, dass der Unfallverursacher unter Einwirkung berauschender Mittel stand.

Gegen 17:20 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein 26-jähriger Jülicher mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall auf der Großen Rurstraße in Jülich verursachte. Er überholte mehrere Fahrzeuge links über die Gegenfahrbahn mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug einer 59-jährigen Frau aus Aldenhoven zusammen und beschädigte deren Seitenspiegel. Anstatt anzuhalten, flüchtete der Unfallverursacher über die Kartäuserstraße.

Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens gelang es den Beamten der Wache Jülich den 26-Jährigen und sein beschädigtes Fahrzeug an seiner Wohnanschrift anzutreffen. Der Unfallverursacher stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren gegen den Unfallfahrer ein. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell