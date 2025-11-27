PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Rasantes Überholmanöver endet mit Verkehrsunfall

Jülich (ots)

Bei einem Überholmanöver auf der Großen Rurstraße am späten Mittwochnachmittag (26.11.2025) beschädigte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich den Seitenspiegel eines anderen Fahrzeuges. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte jedoch durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise, dass der Unfallverursacher unter Einwirkung berauschender Mittel stand.

Gegen 17:20 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein 26-jähriger Jülicher mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall auf der Großen Rurstraße in Jülich verursachte. Er überholte mehrere Fahrzeuge links über die Gegenfahrbahn mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug einer 59-jährigen Frau aus Aldenhoven zusammen und beschädigte deren Seitenspiegel. Anstatt anzuhalten, flüchtete der Unfallverursacher über die Kartäuserstraße.

Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens gelang es den Beamten der Wache Jülich den 26-Jährigen und sein beschädigtes Fahrzeug an seiner Wohnanschrift anzutreffen. Der Unfallverursacher stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren gegen den Unfallfahrer ein. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:25

    POL-DN: Landrat belobigt Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiwache Jülich

    Jülich (ots) - Insgesamt sechs Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Jülich erhielten am Mittwoch (26.11.2025) im Beisein des neuen Landrates, Dr. Ralf Nolten Belobigungsschreiben aus den Händen des Abteilungsleiters Polizei, Herrn Leitendem Polizeidirektor Stefan Thomaßen. Sie hatten durch herausragenden persönlichen Einsatz einer schwerstverletzten Person das ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:25

    POL-DN: Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

    Aldenhoven (ots) - Schlangenlinien und unsichere Fahrweise veranlassten gestern Abend (26.11.2025) die Beamten der Polizeiwache Jülich zur Kontrolle eines Pkw-Fahrers auf der L136. Der 26-jährige Mann aus Jülich stand deutlich unter der Einwirkung berauschender Mittel. Gegen 22:00 Uhr bemerkten die Beamten auf der Großen Rurstraße in Fahrtrichtung Aldenhoven die unsichere Fahrweise eines Pkw. Das Fahrzeug bremste ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:25

    POL-DN: Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

    Düren (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag (25.11.2025, 16:00 Uhr) und Mittwoch (26.11.2025, 06:45 Uhr) wurde ein Rohbau in der Straße "Am Sandberg" das Ziel von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt in Niederau. Sie entwendeten Werkzeug sowie einen Heizlüfter. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren