POL-DN: Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Aldenhoven (ots)

Schlangenlinien und unsichere Fahrweise veranlassten gestern Abend (26.11.2025) die Beamten der Polizeiwache Jülich zur Kontrolle eines Pkw-Fahrers auf der L136. Der 26-jährige Mann aus Jülich stand deutlich unter der Einwirkung berauschender Mittel.

Gegen 22:00 Uhr bemerkten die Beamten auf der Großen Rurstraße in Fahrtrichtung Aldenhoven die unsichere Fahrweise eines Pkw. Das Fahrzeug bremste immer wieder grundlos ab und fuhr in Schlangenlinien teilweise auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es hierbei aufgrund der geringen Verkehrsdichte nicht. Bei der folgenden Kontrolle des Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf akuten Drogenkonsum. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Aufgrund der festgestellten Fahrunsicherheiten erwartet den Mann aus Jülich nun ein Strafverfahren.

