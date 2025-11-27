Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (25.11.2025, 16:00 Uhr) und Mittwoch (26.11.2025, 06:45 Uhr) wurde ein Rohbau in der Straße "Am Sandberg" das Ziel von Einbrechern.

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt in Niederau. Sie entwendeten Werkzeug sowie einen Heizlüfter. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell