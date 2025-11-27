PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (25.11.2025, 16:00 Uhr) und Mittwoch (26.11.2025, 06:45 Uhr) wurde ein Rohbau in der Straße "Am Sandberg" das Ziel von Einbrechern.

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt in Niederau. Sie entwendeten Werkzeug sowie einen Heizlüfter. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren