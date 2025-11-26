PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Unter Betäubungsmittel bei Rot über die Kreuzung

Düren (ots)

Bei der Kontrolle einer Radfahrerin stellten Beamten der Wache Düren gestern Abend (25.11.2025) akuten Drogenkonsum fest. Die 38-jährige Frau aus Düren war zuvor aufgefallen, als sie bei rotlichtzeigender Ampel eine Kreuzung überquerte, ohne auf den Verkehr zu achten.

Gegen 22:50 Uhr fiel den Beamten die Radfahrerin auf, als diese in Schlangenlinien die Josef-Schregel-Straße in Richtung Norddüren befuhr. Noch bevor die Beamten die Frau anhalten konnten, überquerte sie die Kreuzung Josef-Schregel-Straße/Eisenbahnstraße trotz rotlichtzeigender Ampel, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Pkw-Fahrer auf der Eisenbahnstraße musste abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle durch die Beamten räumte die 38-Jährige ein, illegale Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte die Angaben der Frau. Aufgrund der festgestellten Fahrunsicherheiten ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

