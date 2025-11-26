PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Auto fährt 14-Jährige an und flüchtet - Zeugen gesucht!

Linnich (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde am gestrigen Dienstag (25.11.2025) eine 14-jährige Fußgängerin aus Linnich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 14-Jährige war gegen 16:30 Uhr zu Fuß aus Richtung Rurbrücke in Richtung Rurtalbahn-Haltestelle unterwegs. Dazu überquerte das Mädchen die Erkelenzer Straße auf Höhe des Kreisverkehrs Jülicher Straße/Rurstraße/Erkelenzer Straße. Das Kind nutzte dafür die Fußgängerfurt, auf der ihr zwei Personen zu Fuß entgegen kamen.

Zeitgleich befuhr ein Pkw den Kreisverkehr und beabsichtigte, über die Erkelenzer Straße in Richtung B57 zu fahren. Der Pkw-Fahrer hielt kurzzeitig an, um die entgegenkommenden Personen die Fahrbahn queren zu lassen. Das Mädchen ging daher davon aus, dass der Fahrer ihr ebenfalls das Überqueren ermöglicht. Der Pkw-Fahrer setzte jedoch die Fahrt fort, als sich das Mädchen bereits mittig auf der Fahrbahn befand und touchierte dieses. Durch den Aufprall wurde die 14-Jährige leicht verletzt und begibt sich eigenständig zum Arzt. Ein E-Scooter, welchen das Mädchen zur Unfallzeit schob, wurde durch die Kollision ebenfalls beschädigt.

Nach dem Unfall flüchtete das Fahrzeug in Richtung B57.

Bei dem Pkw handelt es sich nach Angaben des Mädchens um einen schwarzen Audi mit der Städtekennung Hansestadt Bremen (HB). Auf dem Kennzeichen folgten zwei Buchstaben, zu dem restlichen Kennzeichen können jedoch keine Angaben gemacht werden.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich
   - Ca. 40-45 Jahre alt
   - Dunkle kurze Haare.

Die Polizei bittet den Fahrer des Pkw, sich zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben. Unter der Rufnummer 02421 949-5235 erreichen Sie zu den Bürodienstzeiten den zuständigen Sachbearbeiter. Außerhalb der Bürodienstzeiten hilft Ihnen unsere Vermittlung unter der Nummer 02421 949-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

