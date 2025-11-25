Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Düren (ots)

Am Montag (24.11.2025) wurde in der Wilhelmstraße in eine Wohnung eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung im dritten Obergeschoss. Wie sie zuvor in das Mehrfamilienhaus gelangt sind, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Aus der Wohnung wurden Elektrogeräte und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wilhelmstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

