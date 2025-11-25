PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Düren (ots)

Am Montag (24.11.2025) wurde in der Wilhelmstraße in eine Wohnung eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung im dritten Obergeschoss. Wie sie zuvor in das Mehrfamilienhaus gelangt sind, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Aus der Wohnung wurden Elektrogeräte und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wilhelmstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

