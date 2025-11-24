Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Alten Jülicher Straße geriet zwischen Samstag (22.11.2025) und Sonntag (23.11.2025) ins Visier von Einbrechern. Sie entwendeten Kleidung.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter zwischen Samstag, 13:30 Uhr, und Sonntag, 01:30 Uhr, über einen zum Heerweg gelegenen Zaun Zutritt zum Grundstück. Gewaltsam gelangten sie ins Haus und durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Taschen, Schuhe und Gürtel. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

