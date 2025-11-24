PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Alten Jülicher Straße geriet zwischen Samstag (22.11.2025) und Sonntag (23.11.2025) ins Visier von Einbrechern. Sie entwendeten Kleidung.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter zwischen Samstag, 13:30 Uhr, und Sonntag, 01:30 Uhr, über einen zum Heerweg gelegenen Zaun Zutritt zum Grundstück. Gewaltsam gelangten sie ins Haus und durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Taschen, Schuhe und Gürtel. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:25

    POL-DN: Die Polizei warnt vor Haustürbetrügern!

    Düren (ots) - Am Freitag (21.11.2025) waren zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr Trickbetrüger in Arnoldsweiler und Birkesdorf unterwegs. Um 12:00 Uhr traf eine Seniorin an ihrer Wohnanschrift in der Kurt-Schumacher-Straße in Birkesdorf ein. Vor ihrer Haustür wurde ihr von einer unbekannten Frau angeboten, ihren Rollator ins Haus zu tragen. Die Seniorin nahm die Hilfe an und ließ sich in ihr Haus begleiten. Die Haustür ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:25

    POL-DN: Rurtalbahn kollidiert mit Einkaufswagen - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Ein Zug der Rurtalbahn kollidierte am Samstag (22.11.2025) in Höhe des Bahnübergangs Tivolistraße mit einem auf den Schienen abgestellten Einkaufswagen. Der Triebwagen wurde leicht beschädigt; verletzt wurde niemand. Gegen 13:24 kam es einige Meter vor dem Bahnübergang der Tivolistraße zur Kollision mit dem scheinbar vorsätzlich im Gleisbett ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 08:13

    POL-DN: Gefahrenbremsung eines Streifenwagen verhindert Schlimmeres

    Düren (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (23.11.2025 gegen 03:40 Uhr) befuhr ein 43-jähriger PKW- Führer den linken Fahrstreifen der August- Klotz- Straße in Fahrtrichtung Aachener Straße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Streifenwagen der Polizei Düren in gleicher Höhe auf dem rechten Fahrstreifen. Der PKW- Führer beabsichtigte in Höhe der Polizeiwache auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren