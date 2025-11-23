PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Gefahrenbremsung eines Streifenwagen verhindert Schlimmeres

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (23.11.2025 gegen 03:40 Uhr) befuhr ein 43-jähriger PKW- Führer den linken Fahrstreifen der August- Klotz- Straße in Fahrtrichtung Aachener Straße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Streifenwagen der Polizei Düren in gleicher Höhe auf dem rechten Fahrstreifen. Der PKW- Führer beabsichtigte in Höhe der Polizeiwache auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln und übersah dabei den Streifenwagen. Nur durch eine sofortige Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Verkehrsteilnehmer vermieden werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Verkehrsteilnehmer stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die eingesetzten Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen einer Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 05:50

    POL-DN: Berauscht verunfallt

    Aldenhoven (ots) - Am 22.11.2025, gegen 19.50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Tankstellengelände in der Ortslage Aldenhoven gerufen. Dort meldete ein Zeuge ein beschädigtes Fahrzeug. Durch die Polizei konnte der 56-jährige Fahrzeughalter, augenscheinlich alkoholisiert, im Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise auf eine vorangegangene Verkehrsunfallflucht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 56-jährigen ein. Ihm wurde zudem eine ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 02:07

    POL-DN: Mit hochwertigem Parfüm eingedeckt

    Düren (ots) - Gegen 14:10 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Wirtelstraße einen Ladendieb, der in der Parfümabteilung einen Flakon mit Parfüm entwendet habe. Der 35-Jährige Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Beamten in der Nähe des Bahnhofes angetroffen werden. Neben dem aus der Parfümabteilung des Kaufhauses entwendeten Flakon, führte der Tatverdächtige weitere hochwertige Parfüms ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 02:00

    POL-DN: Holzanbau gerät in Brand

    Heimbach (ots) - Am Nachmittag des 21.11.25 wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes in Heimbach alarmiert. Im Ortsteil Hasenfeld brannte ein hölzerner Anbau, welcher mit einem Holzofen geheizt wird. Der Grundstückseigentümer hatte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde daher mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren