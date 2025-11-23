Polizei Düren

POL-DN: Gefahrenbremsung eines Streifenwagen verhindert Schlimmeres

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (23.11.2025 gegen 03:40 Uhr) befuhr ein 43-jähriger PKW- Führer den linken Fahrstreifen der August- Klotz- Straße in Fahrtrichtung Aachener Straße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Streifenwagen der Polizei Düren in gleicher Höhe auf dem rechten Fahrstreifen. Der PKW- Führer beabsichtigte in Höhe der Polizeiwache auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln und übersah dabei den Streifenwagen. Nur durch eine sofortige Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Verkehrsteilnehmer vermieden werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Verkehrsteilnehmer stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die eingesetzten Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen einer Straßenverkehrsgefährdung.

