PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Holzanbau gerät in Brand

Heimbach (ots)

Am Nachmittag des 21.11.25 wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes in Heimbach alarmiert. Im Ortsteil Hasenfeld brannte ein hölzerner Anbau, welcher mit einem Holzofen geheizt wird. Der Grundstückseigentümer hatte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde daher mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren