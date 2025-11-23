Polizei Düren

POL-DN: Holzanbau gerät in Brand

Heimbach (ots)

Am Nachmittag des 21.11.25 wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes in Heimbach alarmiert. Im Ortsteil Hasenfeld brannte ein hölzerner Anbau, welcher mit einem Holzofen geheizt wird. Der Grundstückseigentümer hatte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde daher mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell