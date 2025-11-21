PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Ein Unfallort und gleich zwei Unfälle

Langerwehe (ots)

Am Donnerstag (20.11.2025) kam es im Einmündungsbereich der L12/K49 gleich zu zwei Verkehrsunfällen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 13:37 Uhr befuhr ein 62-jähriger Stolberger die L12 aus Richtung Schevenhütte. Er beabsichtigte, an der Einmündung L12/K49 nach links auf die K49 abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 49-jähriger Stolberger die L12 aus Richtung Langerwehe. Aus bislang ungeklärter Ursache bog der Stolberger trotz des entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers nach links ab und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 62-Jährige leicht und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 5500,- Euro geschätzt.

Eine aufmerksame Zeugin des Verkehrsunfalls hielt an der Unfallörtlichkeit an, um Erste-Hilfe-Maßnahmen durchzuführen. Dazu stellte die 19-Jährige Frau aus Langerwehe ihr Fahrzeug ab, welches jedoch dann auf den Pkw des 49-Jährigen rollte. Hierbei wurde niemand verletzt. Die Polizei nahm vor Ort einen weiteren Verkehrsunfall auf.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

