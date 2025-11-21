PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Polizei Düren beteiligt sich am Bundesvorlesetag - Frühzeitige Begegnungen stärken Vertrauen

Kreis Düren (ots)

Die Polizei Düren hat am Freitag (21.11.2025) am bundesweiten Bundesvorlesetag teilgenommen und in drei Einrichtungen im Kreisgebiet vorgelesen. Ziel der Aktion war es, Kindern bereits frühzeitig positive und niedrigschwellige Begegnungen mit der Polizei zu ermöglichen.

Einsatzkräfte besuchten den Kindergarten Krümelhaus in Ellen, die Städtische Katholische Grundschule Echtz sowie die Katholische Grundschule an der Rur in Winden. In den Einrichtungen wurden Geschichten vorgelesen, Fragen beantwortet und kindgerechte Einblicke in den Arbeitsalltag der Polizei vermittelt.

Der Bundesvorlesetag bietet eine Gelegenheit, in einem unbefangenen Rahmen mit Kindern in Kontakt zu treten und Vertrauen aufzubauen. Geschichten fördern nicht nur Fantasie und Sprachentwicklung, sondern vermitteln auch Werte wie Fairness, Mut und Zusammenhalt - Werte, die ebenfalls für die polizeiliche Arbeit stehen.

Für viele Kinder war zudem der Blick in einen Streifenwagen ein besonderes Erlebnis und rundete den Besuch ab.

Die Polizei Düren bedankt sich bei den beteiligten Einrichtungen für die herzliche Aufnahme. Entscheidend ist vor allem, dass Kinder der Polizei mit Neugier, offenen Fragen und unbeschwerter Begeisterung begegnen können - genau solche Begegnungen stärken Vertrauen und prägen nachhaltig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

